Irene Chagas deixa a diretoria de Saúde

Na tarde desta quinta-feira, 3, Irene Chagas do Nascimento Inácio Rangel anunciou a saída da diretoria de Saúde.

No início da semana ela teve reunião com o prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB) e havia decidido permanecer no cargo. Ela havia protocolado no dia 18 de agosto pedido de exoneração por questões pessoais, mas havia voltado atrás.

