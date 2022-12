Heitor Mazotti falece aos 24 anos

Faleceu nesta terça-feira (4), o jovem Heitor Alberto Mazotti, aos 24 anos, filho de Alberto Mazotti (in memorian) e da professora da rede municipal, Marilza Terezinha Lavagnini Mazotti. Ele deixa uma irmã, Natalia.

Desde o início de 2022, Heitor estava em tratamento de leucemia e faleceu em decorrência da enfermidade.

Chef de cozinha, santista roxo, Heitor foi acólito na comunidade do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Sua morte precoce deixou a todos consternados.

Ele está sendo velado no Velório Municipal e seu sepultamento ocorre nesta terça-feira, às 17h30. À toda a família, nossas condolências.