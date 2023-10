Grupo Amigas do Peito de Bariri

Outubro rosa.

Falar em prevenção e autocuidado é fundamental quando se trata de câncer de mama.

Os índices apontam para 704 mil novos casos no Brasil para o triênio entre 2023 e 2025 e 25 milhões até 2030, de acordo com o Inca (Instituto Nacional do Câncer), o que induz ao entendimento de que é um caso de saúde pública. As estimativas do número de casos novos de câncer são fundamentais para o aperfeiçoamento de políticas públicas que visam o combate ao câncer. A vigilância deve ser constante é uma ferramenta crucial para o planejamento, o monitoramento e a avaliação e aperfeiçoamento das ações de controle do câncer aconteçam. Por outro lado, apesar do grande crescimento dos novos casos, quando diagnosticados precocemente, a possibilidade de cura é de 90%.

Do ponto de vista individual, vale destacar, mais uma vez, que quando descoberto a tempo o câncer de mama tem cura. Entre a descoberta do nódulo, diagnóstico e o final do tratamento há muitas etapas a serem vencidas como cirurgia, quimioterapia e radioterapia, porém em alguns casos é ou não feita a quimioterapia. Esse processo requer o acompanhamento médico e, em especial, dos familiares. O apoio da equipe de saúde e da família é fundamental para atravessar essa fase com serenidade.

Em Bariri, criamos o grupo AMIGAS DO PEITO, que é uma semente do grupo original da cidade de Jaú. O Amigas do Peito de Bariri é formado por 34 mulheres que foram ou serão operadas e, hoje, buscamos nos fortalecer por meio da união virtual e presencial. Como grupo buscamos levar esperança e fé para todas que passam ou passaram pela mesma situação, buscamos nos fortalecer por meio da união virtual e presencial. e em mais este outubro rosa queremos salientar a conscientização da importância do autoexame e realização de exames de imagem como a mamografia.

Se alguém está ou esteve passando por esse tratamento e deseja compartilhar conosco suas experiências você pode participar do grupo. O contato pode ser feito pelo celular e WhatsApp 98141-5138.