Flash Back Fantasia acontece no dia 14

A Casa do Flash Back promove no sábado (14), a partir das 21h, o evento Flash Back Fantasia. Os organizadores convidam os participantes a capricharem na fantasia.

São três atrações musicais: Anna Kelly e Caio; e DJs Jorge e Júlio.

Os convites antecipados custam R$ 15,00. Na hora, sairão por R$ 20,00.

A Casa do Flash Back fica na Rua João Antoniassi, 196, no Jardim Yang 3, em Bariri. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 99794-2420.

