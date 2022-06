Falso fiscal é alvo de boletim de ocorrência

Um falso fiscal do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) de São Paulo esteve nesta quarta-feira (15) no recinto onde será realizado o Bariri Rodeio Show 2022.

Ele foi ao local com o intuito de dar orientação fiscal em relação a uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), apontando que estaria faltando informação no documento técnico.

O diretor municipal de Obras, Márcio Nascimento, diz que ficou comprovado que o homem, residente em Bauru, não dispunha da carteira funcional de fiscal.

Por esse motivo, foi elaborado boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Bariri. O caso será levado para apreciação do Crea de Bauru.

Engenheiros da empresa responsável pelo evento e Corpo de Bombeiros estão realizando todas as vistorias necessárias para garantir a segurança do evento.