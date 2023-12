Editorial- Retrospectiva 2023

Há anos o Candeia faz um compilado das principais notícias do ano que termina na Retrospectiva. Não é diferente agora no fim de 2023.

A única diferença é que neste ano os destaques foram publicados ao longo de 2023 na edição impressa e também na edição interativa.

Isso porque desde julho o jornal passou a circular quinzenalmente com o papel (edição impressa). A mudança não representou diminuição do conteúdo jornalístico, mas somente a forma de publicação das matérias.

Entre os dias 27 de dezembro e 31 de dezembro (cinco dias) o jornal está publicando a Retrospectiva 2023 nas redes sociais (Facebook, site, Instagram e WhatsApp). Na edição impressa de 6 de janeiro de 2024 o conteúdo estará disponibilizado no papel.

Feitas essas explicações sobre a mudança no jornal, antenado às inovações tecnológicas e à maneira como os leitores querem receber a informação, o ano que termina foi marcado por turbulências na área política.

Houve dois pedidos de cassação do mandato do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho, o primeiro em março, rejeitado pelo Legislativo, e outro, que resultou na perda do mandato do chefe do Executivo em longa sessão realizada no dia 14 de novembro.

Olhando para o retrovisor, desde 2009 um prefeito de Bariri não termina os quatro anos de governo. Os fatores foram variados, mas representaram descontinuidade política.

Além disso, a Câmara de Bariri teve atuação na discussão e votação de projetos e requerimentos e em muitos momentos vereadores fizeram críticas pesadas ao Executivo, por vezes esbarrando até em questões mais pessoais que administrativas.

Diferentemente do período em que não havia redes sociais (quando a cobertura ficava a cargo de jornais e rádios), hoje as sessões são transmitidas na íntegra e ao vivo pelo Youtube do Legislativo e empresas de comunicação. Assim, a exposição é muito maior dos vereadores.

Também tiveram protagonismo em 2023 o Ministério Público e a Justiça. A Promotoria de Justiça realizou operações com foco em apurar irregularidades e crimes na gestão pública, resultando em pessoas indiciadas e presas. Algumas delas irão passar o Natal e o ano-novo atrás das grades. Tudo por determinação da Justiça, na primeira e na segunda instâncias.

Voltando à esfera política, a novidade do fim do ano foi a posse do vice-prefeito Luis Fernando Foloni ao cargo de prefeito. Ele parece estar disposto a ter mais diálogo com a Câmara, mudar peças no primeiro escalão, fazer modificações necessárias na gestão pública, como na regularização de cargos temporários, questão considerada irregular pela Justiça.

A condução do governo por Foloni e a relação dele com o Legislativo irão se intensificar em 2024. Adicione-se que no ano que vem haverá eleições municipais.

