Deputado Vinicius Camarinha visita Bariri



Ele é autor de emenda para Santa Casa – Foto: Alcir Zago

O deputado estadual Vinicius Camarinha (PSB) visitou a Santa Casa de Bariri no fim da tarde desta sexta-feira (8).

Ele foi recepcionado pelos prefeitos de Bariri, Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), de Itaju, Jerri de Souza Neiva (PSDB), e de Boraceia, Valdir de Souza Mello – Di Picapau – (PSDB).

Também participaram do encontro os vice-prefeitos de Itaju, Wellington Pegorin (PSDB), e de Boraceia, Marlete Gianti (DEM), vereadores, funcionários do hospital, entre outros.

Camarinha disse que na semana passada recebeu em seu gabinete em São Paulo representantes de Boraceia e da Santa Casa de Bariri. O pedido foi para que auxiliasse no término da construção da maternidade.

O deputado comprometeu-se em destinar R$ 80 mil, valor suficiente para concluir a obra.

Os recursos devem estar disponíveis em 10 dias e, a partir daí, será preciso firmar o convênio com o governo estadual.

Camarinha disse que os investimentos em saúde e nas crianças são prioridades para ele. Ex-prefeito de Marília, disse conhecer bem as necessidades dos municípios.

Na visita, brincou que na eleição passada obteve 16 votos em Bariri e espera dobrar a votação no próximo pleito.