Clorinda Benfati Bolini falece aos 96 anos

Clorinda Benfati Bolini faleceu aos 96 anos, em Mogi Guaçu, onde atualmente residia. Era viúva de Aloísio Bolini e, há menos de um ano perdeu em acidente automibilístico sua única filha, Eliana Maria Bolini Pereira Lima. Deixa as netas Ana Luísa, Ana Paula e Ana Carolina.

Dona Clorinda teve a sua vida dedicada ao serviço da Igreja na Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri. Fazia os arranjos do altar, andores e das celebrações anuais. Organizava encontros e eventos com a presença de bispos e padres.

Durante anos foi coordenadora da Quermesse da Padroeira e liderava a comissão do concurso Princesa da Festa da Padroeira, com desfile e chá. No ano passado, mesmo com dificuldade para se locomover, ainda fez questão de participar da missa e quermesse de Nossa Senhora das Dores.

Os horários de velório e exéquias ainda não foram definidos. Mas, a família adiantou que seu corpo será transladado para ser sepultado em Bariri, porque esse era seu desejo.

Colaborou: Maria Helena Nogueira