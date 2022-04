Bariri terá coleta de sangue na quinta-feira (28)

O Hemonúcleo Regional de Jaú, em parceria com o Lions Clube de Bariri, fará campanha de doação de sangue em Bariri na quinta-feira (28).

A coleta será feita na Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 (Postinho Verde), situada na Avenida Padre João Eid, 500, das 18h às 21h.

Homens podem doar sangue até quatro vezes ao ano, com intervalo de 60 dias entre cada doação. Já mulheres, podem colaborar três vezes, com intervalo de 90 dias.

Para doar é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores, a partir dos 16 anos podem doar acompanhados de um dos pais ou responsável legal; maiores de 65 anos só podem doar se já doaram antes dos 60 anos), pesar mais de 50 kg, estar descansado (ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas), estar alimentado (evitar alimentação gordurosa duas horas antes da doação) e portar documento oficial com foto (obrigatório).