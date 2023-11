Bariri: Saemba é advertido pela Cetesb

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) penalizou o Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) com auto de advertência em 31 de outubro deste ano.

O motivo é que a autarquia não atendeu a duas exigências técnicas contidas na emissão da licença de operação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), de agosto deste ano.

Segundo a Cetesb, o Saemba deixou de apresentar, em 30 dias, o Plano de Melhoria Ambiental, com cronograma de implantação, que contemplasse solução técnica para garantir a eficiência da ETE na remoção de resíduos sedimentáveis e de carga orgânica.

Outro problema diz respeito à solicitação de Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (Cadri) para destinação do lodo gerado, para aterro autorizado pela Cetesb.