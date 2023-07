Bariri realiza mutirão do CAR e Rotas Rurais

A Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati) e a Prefeitura de Bariri realizarão na sexta-feira (21) mutirão de atendimento do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Programa Rotas Rurais.

Os proprietários rurais devem se dirigir à Casa da Agricultura, situada na Avenida General Osório, 331, das 9h às 15h.

Para facilitar o atendimento, os interessados devem levar a(s) matrícula(s) do imóvel, o RG e CPF de todos os proprietários e cônjuges que constem na matrícula.