Bariri: PM encontra caminhonete furtada

A Polícia Militar (PM) localizou no fim da manhã deste domingo (26) caminhonete que havia sido furtada na noite de sábado (25) no centro de Bariri.

A operação de busca do veículo foi feita por equipes do policiamento de Bariri e contou com o apoio do Helicóptero Águia, da PM.

A caminhonete Hilux SW4, placa FRL2A22 , cor preta, estava escondida na área rural de Bariri, em meio a um canavial.

Segundo o capitão da PM Alexandre Urbano, comandante da 3ª Cia., com sede em Bariri, o proprietário já foi informado do encontro do veículo. Os ladrões mexeram apenas no painel da caminhonete.