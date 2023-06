BARIRI: Paróquia central vende frango assado

A Paróquia Nossa Senhora das Dores, na área central da cidade, está vendendo frango assado, no sistema drive thru (pegar o produto para consumir em outro local).

A retirada deve ser feita no dia 9 de julho, domingo, na hora do almoço, na Casa de Cursos.

A encomenda deve ser antecipada pelos telefones (14) 3662-1479 e (14) 3662-8400, ou na sacristia da Igreja Matriz, após as celebrações.