Bariri oferece 90 vagas de emprego

Quarenta postos foram abertos pelo FK Grupo

Nessa semana foram abertos 40 novos postos de trabalho pelo FK Grupo, sendo 30 vagas para o cargo de auxiliar de produção e 10 para soldador (é desejável experiência com solda MIG ou elétrica).

Somando as novas vagas disponíveis com as já existentes no portal Emprega Bariri e no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), o município conta com o registro de mais de 90 oportunidades abertas.

Os interessados em concorrer às ocupações podem realizar seu cadastro no portal Emprega Bariri (https://www.bariri.sp.gov.br/portal/emprega) ou procurar o PAT da município, localizado na Rua Camilo Resegue, 68, e pelo telefone (14) 3662-3888.

Para os postos de trabalho ofertados pelo FK Grupo existe a possibilidade de encaminhar os currículos diretamente no e-mail vagas@fkgrupo.com ou deixá-los na portaria da empresa.

Confira as vagas disponíveis em Bariri

Emprega Bariri

01 Vaga de Analista de Suporte;

02 Vagas de Costureira (o);

02 Vagas de Controlador de Pragas Urbanas (Dedetizador);

01 Vaga de Cozinheiro (a);

01 Vaga de Garçom Buffet;

05 Vagas de Mecânico Automotivo – Colhedora de Cana;

01 Vaga de Montador Industrial;

01 Vaga de Motorista Borracheiro;

02 Vagas de Motorista Prancha;

01 Vaga de Motorista Rodotrem – Canavieiro;

04 Vagas de Operador de Transbordo;

01 Vaga de Operador de Máquinas de Fertirrigação;

02 Vagas de Operador de Moenda Pleno;

01 Vaga de Pintor Industrial de Estrutura Metálica;

01 Vaga de Projetista;

01 Vaga de Serralheiro Industrial;

01 Vaga de serviços gerais / Ajudante de Estruturas Metálicas;

01 Vaga de Técnico de Segurança do Trabalho (Vaga para Pessoa Jurídica);

01 Vaga de Faxineira;

30 Vagas de Auxiliar de Produção;

10 Vagas de Soldador.

PAT

01 Vaga de Encarregado de Rama (experiência em rama/espalmadeira);

01 Vaga de Serviços Gerais (CNH D);

01 Vaga de Motorista (CNH D);

01 Vaga de Operador de Máquina Carregadeira;

01 Vaga de Operador de Máquina Escavadeira;

01 Vaga de Ajudante de Mecânico (com experiência);

01 Vaga de Faxineira (o) (com experiência e referência) MASCULINO / FEMININO;

04 Vagas Trabalhador Rural para preparo de caldo;

02 Vagas para Vendedor de Comércio (masculino);

01 Vaga para Ajudante Geral (masculino);

01 Vaga para Motorista CNH D (experiências de rotas em São Paulo e curso MOPP);

01 Vaga de Mecânico de Manutenção de Máquinas Agrícolas;

01 Vaga de Vendedor Externo (Disponibilidade para viagens na região e veículo; próprio);

01 Vaga de Designer Gráfico (com experiência);

01 Vaga de Vendedor (a);

01 Vaga de Operador de Carregadeira;

01 Vaga de Ajudante de Carvoaria.