BARIRI: LAV comemora 28 anos com evento

O Lar Amor e Vida (LAV), antigamente chamado de Casa Abrigo, foi fundado em 26 de setembro de 1995, com o objetivo de garantir moradia e segurança alimentar às crianças da comunidade de Bariri que estavam passando por situações de violência e negligência familiar.

Para comemorar os 28 anos de instituição, foi realizada no domingo (20) a Feijuca do LAV, com direito a uma deliciosa feijoada e pagode. O evento celebrou o cuidado, disposição de afeto e dedicação para os futuros adultos da sociedade.

Também houve homenagem às tantas pessoas que dedicaram seu tempo e empenho para fazer do LAV hoje um acolhimento com integridade, seriedade, profissionalismo e muito afeto.

No decorrer dos anos, acompanhando as propostas do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescentes), a então Casa Abrigo passou a ser considerada, de acordo com as orientações técnicas formuladas, um Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA).

Atualmente, a instituição tem o objetivo de proteção integral, provisória e excepcional, garantindo às crianças e adolescentes sua seguridade, os direitos de acesso à educação, saúde, lazer e cultura. No entanto, pela característica de excepcionalidade, todo o serviço é voltado, conjuntamente com a RGD (Rede de Garantia de Direitos), para que os acolhidos retornem para sua família de origem ou extensa, ou, em situações mais graves, que haja destituição familiar. (Fonte: Equipe do Lar Amor e Vida)