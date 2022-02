Bariri inicia inscrições para auxílio-transporte

Interessados devem fazer inscrição de forma online

A prefeitura de Bariri iniciou nesta quarta-feira (23) as inscrições para a edição de 2022 do Programa Municipal de Assistência Estudantil, que auxilia os estudantes de ensino universitário e técnico, no custeio do transporte escolar.

A inscrição acontece de forma online pelo link https://prefeitura.domtec.com.br/estudantes/ .

O auxílio consiste no pagamento de parcelas aos estudantes universitários, com vista a fomentar o ingresso no ensino superior e técnico, em cursos localizados na região.

Os valores são R$ 172,50 para Barra Bonita, R$ 199,50 para Bauru, R$ 172,50 para Ibitinga, R$ 157,50 para Jaú, R$ 157,50 para Pederneiras, R$ 247,50 para Jaú (diurno – integral) e R$ 319,50 para Bauru (diurno – integral).

Os estudantes de baixa renda poderão, ainda, solicitar complementação ao auxílio nos seguintes valores: Barra Bonita: R$ 120,00; Bauru: R$ 135,00; Ibitinga: R$ 120,00; Jaú: R$ 103,50; Pederneiras: R$ 103,50; Jaú (diurno – integral): R$ 166,50; e Bauru (diurno – integral): R$ 247,50.

Para este ano a prefeitura de Bariri enviou à Câmara Municipal projeto de lei para aumentar de nove para dez as parcelas do auxílio. A proposta foi aprovada na sessão de segunda-feira (21).