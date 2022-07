Bariri: Idosos retomam atividades físicas no PSF 3

Envelhecer com saúde. Esse lema da Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 – antigo Posto de Saúde da Família (PSF) –, da Vila Americana, foi retomado há pouco mais de um mês.

Por mais de dois anos as atividades foram interrompidas por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O trabalho é coordenado pelo fisioterapeuta Marcel Scarabello nas manhãs de segunda, quarta e sexta-feira. As atividades incluem alongamentos, caminhadas entre outras.