Bariri: Fundo Social de Bariri tem sede própria

O Fundo Social de Solidariedade de Bariri inaugurou na sexta-feira (27) as novas instalações de sua sede própria, localizada na Rua Camilo Resegue, 68, antiga Incubadora de Empresas.

A primeira-dama e presidente do Fuss Bariri, Anaí Simões, informou que o local irá abrigar a “Escola da Moda”, além de cursos de manicure e pedicure, cabeleireiro, depilação e culinária, projetos realizados em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo.

Também foram inauguradas em sala ao lado do Fuss as novas instalações da Casa da Mulher “Mariana Forti Bazza”.

Trata-se de um espaço de referência e convivência para mulheres, a fim de que tenham acesso a seus direitos.

Foto Divulgação