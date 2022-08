Bariri: Feira na Praça muda para o sábado

A Diretoria de Desenvolvimento Econômico de Bariri informa que a Feira na Praça será realizada aos sábados a partir de 20 de agosto.

De acordo com o diretor da pasta, Flávio Coletta, a mudança é para aproveitar o movimento que tem na região por conta do comércio.

“Agora a feira funcionará das 9h às 16h, ainda acontecendo na Praça Joaquim Lourenço Corrêa, conhecida popularmente como Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, no centro da cidade”, reforçou Flávio Coletta.