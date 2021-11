Bariri: Defesa da Santa Casa tenta barrar leilão

A Assessoria Jurídica da Santa Casa de Bariri está tomando medidas na tentativa de suspender o leilão para venda do prédio do hospital, aberto no dia 8 de novembro e marcado para ser finalizado no dia 6 de dezembro.

Em nota encaminhada à imprensa, os advogados ressaltam que tomaram providências em relação ao processo que culminou na penhora do prédio com área de 3.704m².

“As medidas já surtiram efeitos consideráveis em defesa do patrimônio da entidade, e a equipe jurídica está preparando outras que têm grandes chances de êxito de suspender os atos de venda judicial, ao menos no presente e outras que buscam a impenhorabilidade completa do imóvel que abriga o hospital, pronto-socorro e demais serviços de saúde”, citam os advogados. O deferimento ou não depende de apreciação da Justiça Trabalhista de primeira instância.

Num cenário em que o leilão tenha continuidade, a defesa da Santa Casa acredita que não haverá riscos para a continuidade dos serviços públicos de saúde.

Isso porque a requisição administrativa (intervenção) prevalece. Caso alguém adquira o prédio deverá respeitar esse regime jurídico pelo período em que tiver validade.

Segundo os advogados, esse fator pode não atrair investidores, o que já teria ocorrido em leilões similares de outras entidades hospitalares.

(Mais informações na edição impressa do Jornal Candeia de 13 de novembro)