BARIRI: CPS e LAV recebem recursos de Ministério

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome atendeu a duas solicitações do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP).

No dia 30 de outubro a pasta federal emitiu ordem bancária no valor de R$ 50 mil para o Centro de Promoção Social (CPS) da Paróquia Nossa Senhora das Dores e R$ 50 mil para o Lar Amor e Vida (LAV), antiga Casa Abrigo.

Os recursos são destinados a custeio, ou seja, para pagamento de despesas do dia a dia das duas entidades.