Arnaldo Jardim anuncia mais R$ 382 mil para Bariri

O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania) anunciou mais uma emenda parlamentar que beneficia o município de Bariri. Desta vez, o valor é de R$ 382 mil.

Na semana passada, o congressista, ligado ao setor rural da economia, comunicou outras duas emendas destinadas a Bariri: uma de R$ 200 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) e outra, no mesmo valor, para o Centro de Promoção Social (CPS), totalizando R$ 400 mil.

Desta vez, os recursos devem ser investidos no apoio e em projetos do setor de Desenvolvimento Rural, através do Ministério da Agricultura.

É bom ressaltar que a verba se concretizar é necessário que a Prefeitura de Bariri realize o cadastramento da proposta na plataforma Mais Brasil, programa do governo federal.