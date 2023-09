Bariri: Festa traz segundo fim de semana de quermesse na praça

Os cantores Plínio (sábado) e Paulinho Moura (domingo), são atrações musicais da quermesse nestes final de semana (Divulgação)

A programação festiva da Festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores de Bariri tem o segundo fim de semana de quermesse na Praça da Matriz, dias 9 e 10, a partir das 19h.

Vale destacar que durante o mês de setembro, devido às festividades da padroeira, as missas de sábado e domingo sempre têm início às 18h.

As barracas montadas na Praça da Matriz comercializam lanche de linguiça; cáfita; espetinho churrasco e de frango; pastel; porções de batata frita e leitoa a passarinho; mini pizza; fogazza; e coxinha; além de cerveja, refrigerante e suco.

No domingo, a equipe vende leitoa e frango assados na hora do almoço, com encomenda prévia pelo telefone (14) 3662- 8400. O frango custa R$ 42 e o quarto de leitoa R$ 80. A retirada é na Casa de Cursos, a partir das 11h45.

Neste final de semana, o palco montado para a quermesse recebe duas atrações musicais. No sábado, se apresenta o cantor Plínio, e no domingo é a vez do cantor Paulinho Moura.