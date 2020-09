Jovem de Bariri morre vítima do coronavírus

A jovem baririense Natália Cristina Ticianelli, 31 anos, morreu na tarde desta terça-feira, 08, vítima de complicações causadas pelo coronavírus (Covid-19).

Natália foi internada na Santa Casa de Jahu no dia 27 de agosto, já com o diagnóstico positivo para coronavírus. Ela estava grávida no momento a internação.

Pouco antes e ir para a UTI foi necessário realizar o parto do pequeno Arthur, que nasceu com aproximadamente sete meses de gestação.

Depois disso a jovem foi para a UTI e, 12 dias depois de ter dado entrada na unidade hospitalar, faleceu.

Natália deixa dois filhos, marido e uma infinidade de amigos.

Aos familiares e amigos os nossos mais sinceros sentimentos.

Texto: Diego Santos