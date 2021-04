Vacinação continua para pessoas acima dos 66 anos e professores

Profissionais responsáveis pela vacinação em Bariri mostram a quem for tomar a dose que as seringas contêm o imunizante – Alcir Zago/Candeia

O município de Bariri continua na segunda-feira (19) a vacinação contra a Covid-19 para pessoas acima dos 66 anos e professores e profissionais da Educação a partir dos 47 anos.

A imunização é realizada no Clube da Melhor Idade. O horário é das 7h às 17h. Mesmo pessoas acima dessa faixa etária podem procurar o local.

É importante levar CPF, RG e cartão do SUS. Também é preciso que o cartão do SUS esteja atualizado. Isso pode ser feito nas unidades das Estratégias Saúde da Família (ESFs), Soma 2 e Centro de Diagnose.

A equipe permanece normalmente vacinando segunda dose, de acordo com a data da carteira de vacinação.

A Diretoria Municipal de Saúde pede a colaboração de quem for ser imunizado para que leve um quilo de alimento não perecível. O objetivo é ajudar a combater a fome em Bariri.

Estado

O governo de São Paulo anunciou na quarta-feira (14) a ampliação da campanha de vacinação contra Covid-19, que agora vai alcançar integralmente todos os idosos do Estadão de São Paulo, com o cronograma definido para pessoas na faixa etária de 60 a 64 anos.

O novo grupo totaliza 2,24 milhões de pessoas, incluindo 840 mil com 63 e 64 anos, que poderão receber a primeira dose a partir do dia 29 de abril. As demais 1,4 milhão de pessoas têm 60, 61 e 62 anos, com cronograma a partir de 6 de maio.