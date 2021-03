Vacina passa no teste e Fiocruz anuncia produção em larga escala

Governo do Rio Grande do Sul/Divulgação

A vacina de Oxford/AstraZeneca passou nos testes de estabilidade e consistência e a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) deve anunciar esta segunda (8) o início de sua produção em larga escala.

Assim, 3,8 milhões de doses do imunizante devem ser entregues ao Ministério da Saúde até o fim de março —a previsão inicial era de 15 milhões, mas um problema no equipamento que lacra os frascos diminuiu inicialmente o volume.

Pelo novo calendário, um total de 30 milhões de doses deve ser disponibilizado até abril, e 100 milhões de doses até meados do ano. Elas serão usadas no PNI (Programa Nacional de Imunização), coordenado pelo governo federal.

Fonte: UOL Instagram