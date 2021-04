SP anuncia vacinação contra Covid-19 para idosos de 65 a 67 anos em abril

Imunização de novas faixas começa nos dias 14 e 21 com chegada de vacinas da Fiocruz – Divulgação

O governo estadual anunciou nesta quarta-feira (7) a ampliação da campanha de vacinação contra Covid-19 para idosos com idade entre 65 e 67 anos ainda em abril.

O novo grupo totaliza 1,11 milhão de pessoas. O avanço da campanha depende da chegada das vacinas da Fiocruz ainda nesta semana para êxito no cronograma definido pelo PEI (Plano Estadual de Imunização).

O objetivo é iniciar a vacinação de pessoas de 67 anos (350 mil pessoas) no próximo dia 14. Uma semana depois, no dia 21, outras 760 mil pessoas com 65 e 66 anos poderão receber a primeira dose.