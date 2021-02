Segunda-feira idosos a partir de 90 anos começam a ser vacinados

A informação representa alteração no cronograma original; os idosos acamados podem ser vacinados nas residências, mediante agendamento prévio – Divulgação

Segunda-feira, 8, tem início a próxima etapa da vacinação contra Cocid-19 em Bariri, com aplicação em idosos a partir de 90 anos. A partir da próxima segunda-feira, 15, será a vez de idosos na faixa etária entre 85 a 89 anos.

Os idosos acamados podem ser vacinados nas residências, sendo necessário agendamento prévio por algum familiar e/ou responsável.

A informação representa uma alteração no cronograma original do governo do Estado, que previa nesta fase vacinação de idosos a partir de 75 anos.

Segundo a equipe de vacinação, o cronograma pode ser atualizado e/ou alterado a qualquer momento pelo órgão gestor, conforme diretrizes estabelecidas pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde.

Não precisa pré-cadastro

Para vacinação em Bariri não há exigência de pré-cadastro. O cadastramento dos imunizados está sendo realizado na hora.

Mas, atenção: a pessoa deve estar munida da documentação, que inclui RG, CPF e, principalmente, Cartão SUS. Só com eles é possível realizar o cadastro in loco.

A aplicação das doses é feita no Clube da Melhor Idade, das 7 às 17h.

Vacinação contínua

A equipe de vacinação ressalta o caráter contínuo da vacinação, contemplando os grupos de forma cumulativa, à medida que novas doses da vacina forem disponibilizadas. “Visando a vacinação dos grupos prioritários, será seguido o escalonamento previsto”, afirma nota publicada nas redes sociais.

Caso ocorra indício de fraude nos documentos apresentados, será registrado boletim de ocorrência e investigação.