Saúde vacina contra Covid-19 a partir de cinco anos

A vacinação está liberada a todas as pessoas com mais de seis anos. O horário de atendimento é das 7h às 12h – Divulgação

O garoto Pedro Henrique, de 10 anos, foi a primeira criança a receber a vacina contra Covid-19 em Bariri – Divulgação

A Diretoria de Saúde da Prefeitura de Bariri dá continuidade à imunização contra Covid-19, nas dependências do Clube da Melhor Idade. Vale destacar que a vacinação está liberada a todas as pessoas com mais de cinco anos.

Para a imunização é necessário levar RG, CPF e Cartão do SUS. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável e para as crianças também é preciso levar a caderneta de vacinação. O horário de atendimento é das 7h às 12h.

Até o fechamento da edição, 26.963 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19, totalizando 75,8% da população. 25.451 munícipes já estão vacinados com a segunda dose ou dose única dos imunizantes, ou seja, 71,6% da população. Além disso, 11.464 já receberam a dose de reforço, sendo 32,2% dos baririenses.

Crianças

Terça-feira, 25, o município de Bariri iniciou aplicação de dose inicial em crianças de 5 a 11 anos. O garoto Pedro Henrique, de 10 anos, foi a primeira criança a receber a vacina contra Covid-19 em Bariri.

Segundo a equipe, em dois dias foram aplicadas 238 doses, o que representa aproximadamente cerca de 5% do público alvo. As crianças estão sendo vacinadas em ambiente separado dos adultos, o que dá mais segurança e agilidade à imunização.

Desde o dia 20, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso da vacina Coronavac contra a Covid-19 em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos – com restrição da aplicação em imunossuprimidos dessa faixa etária.

A vacina da Pfizer também foi autorizada para o uso em crianças, em dezembro do ano passado, pela Anvisa, ao público de 5 a 11 anos, com uma dosagem inferior à aplicada em adultos.