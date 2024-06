Saúde: Saúde tem horário de atendimento especial devido ao ponto facultativo

As unidades de saúde de Bariri cumprem horário especial de atendimento neste final de semana. As alterações ocorrem devido ao decreto do prefeito Luís Fernando Foloni, que instituiu ponto facultativo na segunda-feira (17), em razão das comemorações do 134º aniversário de emancipação política do município.

Para os usuários que já têm agendamento, os curativos realizados a domicílio seguem normalmente no sábado, dia 15, no domingo, dia 16 e na segunda-feira, dia 17.

A Farmácia Central vai atender na segunda-feira, dia 17, das 8 às 12 horas, apenas para a dispensação de medicamentos, já para a entrega de componentes especializados (alto custo) e judicial não terá atendimento neste dia.

O plantão do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) será das 7h às 9h, no sábado, domingo e na segunda-feira.

Vale lembrar que a unidade odontológica está em reforma e os atendimentos estão sendo feitos no Programa Saúde da Família (PSF 3), da Vila Americana. (Fonte: Assessoria de Comunicação)