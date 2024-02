Saúde: Prefeito anuncia R$ 500 mil para mudança de local do PS

O prefeito de Bariri, Luis Fernando Foloni (MDB), anunciou na manhã desta terça-feira (27) que o município irá receber R$ 500 mil, fruto de emenda do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP).

O comunicado foi feito em entrevista coletiva na Câmara de Vereadores, para tratar a respeito da dengue em Bariri.

Segundo o prefeito, o dinheiro será integralmente revertido à Santa Casa de Bariri para obras necessárias a fim de que seja feita a mudança de local do pronto-socorro (PS).

Foloni diz que o custo integral do serviço é de aproximadamente R$ 1 milhão. A outra parte do dinheiro foi solicitada junto ao ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em visita que o prefeito fez a Brasília na semana passada.