Saúde confirma 73 mortes por Covid-19

Divulgação

Nesta segunda-feira, 29, Bariri contabilizou mais dois óbitos em decorrência da Covid-19. Agora, Bariri contabiliza 73 mortes por causa da doença.

No boletim da Diretoria Municipal de Saúde, foram registradas morte de uma pessoa do sexo masculino, de 77 anos, residente na área central da cidade; e de outra, do sexo feminino, de 55 anos, moradora da Vila São José.

No momento no município, foram confirmados 2.604 casos de Covid-19. Desse montante, 2.476 pessoas foram curadas. A Santa Casa deu alta para dois pacientes nas últimas horas.

Há 36 pessoas aguardando o resultado do exame. Do total de exames realizados, 7.103 tiveram resultado negativo.