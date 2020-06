Santa Casa recebe doação de esterilizadores de ambientes

Neto Leoni e Marco Gallo recebem equipamentos doados pelas empresas Ultralight e Pestline – Foto: Caio Glauco/Assessoria de Imprensa

Na manhã de terça-feira (23), o interventor da Santa Casa de Bariri, Marco Antonio Gallo, e o prefeito de Bariri, Francisco Leoni Neto (PSDB), em visita às empresas Ultralight e Pestline, receberam do proprietário Marcelo B. Pereira a doação de três Sterilight Esterilizadores (Modelo Hand), que utilizam a tecnologia UV-C e são equipados com uma lâmpada germicida, que é capaz de aniquilar 99,9% de vírus, bactérias e outros microrganismos em ambientes.

O hospital foi contemplado com dois aparelhos e o terceiro foi destinado à Setor de Saúde do município. Essa tecnologia é utilizada há mais de um século. Agora com a pandemia da Covid-19 e a necessidade de higienização dos ambientes e objetos com maior frequência, seu uso foi adaptado para nosso dia a dia.

Os aparelhos doados são modelo “Hand” (bastão esterilizador), específicos para descontaminar superfícies e objetos de maneira rápida e prática. A Santa Casa agradece às empresas Ultralight e Pestline pela doação.