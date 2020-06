Projeto CoronaVIDA faz doações para Bariri

Entrega de itens à Santa Casa, ao Lar Vicentino e à Apae ocorreu na manhã de terça-feira – Divulgação

A Santa Casa e duas entidades de Bariri receberam na manhã de terça-feira (16) material do Projeto CoronaVIDA, do Ministério Público (MP) do Estado de São Paulo e da prefeitura de Bauru.

São itens para serem usados por profissionais como medidas de prevenção à Covid-19. Ao todo, foram doados 900 máscaras, 140 aventais e um kit de limpeza.

A Santa Casa recebeu 450 máscaras e 60 aventais. O Lar Vicentino foi contemplado com 300 máscaras, 60 aventais e um kit de limpeza. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) recebeu 150 máscaras e 20 aventais.

O projeto foi lançado no fim de março deste ano. Começou com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal e limpeza e passou a atuar também na confecção de máscaras e aventais para serem distribuídos com segurança aos profissionais de saúde.