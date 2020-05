População do estado de SP vai ser obrigada a usar máscaras nas ruas a partir de 07 de maio

Fica obrigatório o uso de máscaras em todo o estado de SP, por todos os cidadãos que estiverem caminhando ou andando ou se dirigindo a qualquer local no estado – Divulgação

O governador João Doria (PSDB) afirmou que será obrigatório o uso de máscaras em todo o estado de São Paulo a partir do dia 07 de maio. A medida será válida para as pessoas que andarem nas ruas. O uso de máscaras no transporte público passou a ser obrigatório nesta segunda-feira, 04.

“O governo do estado de SP publica decreto amanhã terça-feira, 05 de maio, tornando obrigatório o uso de mascaras em todo o estado de SP, por todos os cidadãos que estiverem caminhando ou andando ou se dirigindo a qualquer local no estado de SP. Medida que passa vigorar a partir do dia 07 de maio”, afirmou Doria.

“A regulamentação sobre eventuais punições aos que desobedecerem a essa medida serão de responsabilidade das prefeituras”, declarou o governador. No entanto, ele não detalhou como será essa fiscalização.

26 mil mortes

De acordo com o governador, se o estado não tivesse feito isolamento social desde o mês de março, São Paulo teria 26 mil mortos pelo coronavírus.

“Se não tivéssemos feito isolamento a partir de 24 de março a previsão e que em SP teríamos mais de 26 mil mortes”, disse.

Neste domingo, 03, o índice de isolamento social foi de 59%, segundo o Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP).

Mortes

O número de mortes por coronavírus no estado de São Paulo subiu para 2.627 neste domingo, 03, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. No total, já são 31.772 casos confirmados da doença. Nas últimas 24 horas, foram 41 novas mortes e 598 novos casos confirmados nos municípios paulistas.

O novo número de casos representa aumento de 1,92 % em relação aos 31.174 anunciados no sábado, 02. Já as mortes, tiveram crescimento de 1,6 % em relação às 2.586 registradas até o dia anterior.

De acordo com a secretaria, o número de jovens e adultos que morreram com o novo coronavírus cresceu 18 vezes em um mês. Entre os 2.627 óbitos deste domingo, 693 vítimas tinham menos de 60 anos (26% do total). Em 4 de abril, eram apenas 37 (14%), de um total de 260 mortes.

Entretanto, apesar do aumento, a maior parte da mortalidade ainda se concentra entre idosos. Das 2.627 mortes registradas, 1.034 são de idosos.

Leitos de hospital

Atualmente, há no estado de São Paulo 9,1 mil pacientes internados com suspeita ou confirmação de Covid-19, sendo 3.534 em UTIs e 5.589 em enfermaria.

O percentual de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento ao coronavírus até sábado, 02, é de 66% no estado de São Paulo e 87% na Grande São Paulo.

Avanço de casos fora da capital

Apesar de a capital ainda concentrar o maior número absoluto de óbitos, 153 cidades do total de 645 municípios do estado já registraram ao menos uma morte por coronavírus. Casos da doença já foram confirmados em residentes de 332 municípios.

Segundo o governo de São Paulo, a preocupação das autoridades de saúde nesse momento é com o avanço rápido da doença entre os municípios do interior.

Fonte: G1