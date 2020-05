Diocese de São Carlos retorna missas de forma gradativa

Decreto do bispo foi publicado nesta quinta-feira – Divulgação

Seguindo as orientações das autoridades civis e religiosas, a Diocese de São Carlos organiza o retorno das missas presenciais de forma limitada, organizada e gradual, desde que não firam as orientações e exigências das instituições municipal e estadual e, desde que se mantenha estável o quadro da pandemia do Covid-19.

O decreto publicado na manhã desta quinta- feira, 28, por Dom Paulo Cezar Costa, bispo diocesano, flexibiliza missas com a presença de fiéis, devendo, porém, obedecer o limite máximo de pessoas seguindo as orientações dos especialistas de saúde e autoridades competentes de acordo com decretos municipal e estadual.

Além disso, os fiéis só poderão adentrar nas igrejas com máscaras, tendo que cumprir o distanciamento mínimo de 2 metros entre cada duas pessoas. Ademais, todos que pertencem ao grupo de risco, devem na medida do possível permanecer em casa. Entretanto, encontros de pastorais, inclusive, a catequese, permanecem suspensos.

As orientações entram em vigor a partir desta quinta- feira dia 28 de maio de 2020, para os municípios onde já está autorizado a flexibilização e enquanto não for decidido em contrário pelo Governo do Estado.