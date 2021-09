Denise Sgavioli é a nova gestora geral da Santa Casa de Bariri

Alcir Zago – O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) decidiu na manhã de ontem (2) que a gestão geral da Santa Casa de Bariri ficará a cargo da enfermeira Denise Sgavioli.

Ela assume a função no lugar de Mozart Marciano, que em meados de agosto teve sua saída pedida por médicos que fazem parte do corpo clínico e do conselho superior de administração, ambos da Santa Casa de Bariri.

Há informações de bastidores de que Gonzaga condicionou sua permanência no conselho na aceitação do nome de Denise como futura interventora da Santa Casa de Bariri.