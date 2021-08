Covid-19: Quatro cidades da região têm casos da delta

Informação é da Secretaria de Estado da Saúde – Divulgação

A Secretaria de Saúde de Pederneiras divulgou na segunda-feira (30) um caso da variante delta do coronavírus no município. Além de Pederneiras, a Secretaria de Estado da Saúde informou a identificação da variante em dois pacientes de Igaraçu do Tietê, seis de Jaú, um de Mineiros do Tietê e dois de Bauru (já tinha um).

Registros da cepa, considerada de atenção por especialistas de saúde devido à possibilidade de aumento de transmissibilidade ou gravidade da infecção, já haviam ocorrido em Marília, Botucatu e Bauru.

Em Pederneiras, a identificação da delta em paciente da cidade foi comunicada à pasta da Saúde no início da tarde de ontem. “O caso suspeito foi notificado em 6 de agosto de 2021 e, segundo investigações, trata-se de transmissão comunitária, ou seja, o paciente não saiu de Pederneiras”, diz em nota.

“Assim que apresentou sintomas gripais, o paciente procurou atendimento médico e ficou isolado durante todo o período de transmissão. Ele se recuperou e apresentou quadro leve da doença. Não há mais ninguém em investigação e o monitoramento já foi concluído”.

A secretária de Saúde, Paula Gomes, ressalta que, em caso de sintomas de Covid-19, as pessoas devem procurar atendimento na Santa Casa ou no Centro de Referência em Síndromes Gripais, na rua Valdir Cantarim, O-1399, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

“O mais importante neste momento é manter medidas de saúde, usando sempre álcool em gel e máscara, mantendo o isolamento social e, principalmente, aderir à vacinação”, declara. Jaú, Igaraçu do Tietê e Mineiros do Tietê não divulgaram detalhes sobre os pacientes.

Fonte: JCNet