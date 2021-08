Covid-19: Bariri vacina pessoas de 12 a 14 anos com comorbidades

O município de Bariri iniciou nesta quinta-feira, dia 19, no Clube da Melhor Idade, a vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 12 a 14 anos.

O público-alvo são adolescentes com comorbidades ou com deficiência permanente grave, gestantes e puérperas sem comorbidades.

É preciso comparecer com os seguintes documentos: comprovante (cópia) de condição de risco, como exames, receitas, relatórios médicos, RG, CPF e cartão do SUS.

A prefeitura pede que pessoas que forem se vacinar levem um quilo de alimento para pessoas carentes do município.