Covid-19: Bariri vacina pessoas com 54 anos sem comorbidades

Trabalhadores do Suas e conselheiros tutelares também serão imunizados – Foto: Arquivo/Candeia

O município de Bariri irá vacinar a partir desta segunda-feira (14) pessoas com 54 anos sem comorbidades.

Também poderão receber as doses trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e conselheiros tutelares.

A imunização acontece no Clube da Melhor Idade, das 7h às 17h.

É preciso levar RG, CPF e cartão do SUS.

A prefeitura de Bariri pede que as pessoas que forem tomar a vacina contra a Covid-19 contribuam com um quilo de alimento não perecível. O objetivo é ajudar pessoas carentes do município.