Covid-19: Bariri aplica terceira dose em pessoas acima dos 18 anos

Imunização terá início nesta quarta-feira, dia 17 – Divulgação

O município de Bariri irá aplicar a partir desta quarta-feira (17) a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 18 anos ou mais.

Também receberão a terceira dose da vacina a partir deste dia os profissionais da educação.

É preciso que haja intervalo de cinco meses da segunda dose ou dose única da Janssen.

A imunização acontece no Clube da Melhor Idade, das 7h às 17h. É preciso levar CPF, RG, cartão do SUS e carteira da vacinação.

O agendamento para idosos acamados deve ser feito na unidade de saúde do Jardim Nova Bariri, das 12h às 17h. O telefone para contato é (14) 3662-0843.

A prefeitura de Bariri pede que as pessoas levem um quilo de alimento não perecível para auxiliar pessoas carentes do município