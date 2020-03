CORONAVÍRUS: Governo lança aplicativo esclarecedor

Sistema permite falar sobre sintomas e obter orientações – Divulgação

A fim de facilitar o acesso a informações sobre o Coronavírus Covid-19 e combater a propagação de notícias falsas, o Ministério da Saúde desenvolveu aplicativos com dicas de prevenção, descrição de sintomas, formas de transmissão, mapa de unidades de saúde e até uma lista de notícias falsas que foram disseminadas sobre o assunto.

Os aplicativos estão disponíveis para usuários dos sistemas operacionais iOS e Android.

Para sistema IOS clique no link abaixo

https://apple.co/3d3wh3Z

Para Sistema Android clique no link abaixo

https://bit.ly/39Y07oz

Também com o objetivo de alertar e esclarecer a população sobre as Fake News que começaram a ser disseminadas sobre o tema, foi disponibilizado

um número de mensagem por aplicativo para envio de mensagens da população para apuração

pelas áreas técnicas do Ministério da Saúde e respondidas oficialmente se são verdade ou mentira.

Qualquer cidadão poderá enviar gratuitamente mensagens com imagens ou textos que tenha recebido nas redes sociais para confirmar se a

informação procede, antes de continuar compartilhando. O número é (61) 99289-4640.

Fonte: Central da Notícia