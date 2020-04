Coronavírus: Doria lança campanha publicitária pró-isolamento em São Paulo

Peça começou a ser veiculada para TV, rádio e internet – Divulgação

O governo de São Paulo começou a veicular segunda-feira, 13, uma campanha que incentiva o isolamento para evitar a proliferação da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

De acordo com a equipe de comunicação do governo do Estado, a mídia deve circular até 22 de abril, quando está previsto o fim da quarentena. Caso o isolamento seja prolongado, será feita uma análise para saber se é necessário produzir outras campanhas de acordo com as necessidades do momento.

O vídeo é exibido nos canais de televisão, em rádios e na internet –tanto como mídia display em portais quanto em redes sociais.

Em 9 de abril, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que poderia prender pessoas que insistissem em desrespeitar as instruções de quarentena. Nesta 2ª feira, recuou e sugeriu a criação de uma “corrente de amor”, anunciando uma orientação educativa para comércios e serviços.

Em sua conta no Twitter, em tom ameno, o governador compartilhou a campanha e reforçou o pedido para que as pessoas fiquem em casa.

Fonte: Poder 360