CORONAVÍRUS: Bariri chega a 46 casos da Covid-19

Nas últimas 24h foram contabilizados mais 10 casos positivos – Divulgação

O Comitê de Combate ao Coronavírus informou nesta terça-feira (16) mais 10 casos positivos de Covid-19 no município nas últimas 24 horas.

Até o momento, a cidade tem 46 casos da doença. São 28 pessoas da população em geral e 18 profissionais da saúde.

Do total positivo em Bariri, 19 estão em isolamento domiciliar e dois internados em enfermaria. Não há casos positivos em tratamento em UTI.

Há ainda quatro pessoas aguardando exames (três da população em geral e um profissional da saúde).

Tiveram resultado negativo para a Covid-19 em Bariri 222 exames. Vinte e quatro pessoas que tiveram a doença estão curadas.

Idade e bairros

Em relação às últimas 24h, testaram positivo dois profissionais de saúde, sendo um homem na faixa etária de 50 a 60 anos (em isolamento domiciliar) e uma mulher entre 20 e 30 anos (em isolamento social).

Da população em geral, foram oito exames positivos: três no teste rápido e cinco no swab (PCR).

No teste rápido foram três mulheres, sendo duas na faixa de 50 a 60 anos e uma entre 20 e 30 anos. Todas estão em isolamento domiciliar.

Dos cinco casos da população no teste swab, são todos homens e em isolamento domiciliar: um de 30 a 40 anos, um de 40 a 50 anos, dois de 50 a 60 anos e um de 70 a 80 anos.

Em relação aos bairros, as 10 pessoas com teste positivo para a Covid-19 nas últimas 24h residem no Jardim Santa Helena (4), São José (2), Maria Luíza (2), Jardim Panorama (1) e Nova Bariri (1).