Casos suspeitos e confirmados de Covid-19 (Coronavírus) na região

Divulgação

JAÚ

A cidade tem um caso suspeito. O paciente, está na UTI e tem apresentado. As escolas estaduais começam dia 16 um período de adaptação para o fechamento, que acontece dia 23. Faltas não serão marcadas para quem não comparecer, já no dia 16.

Já as escolas municipais param no dia 18.

BAURU

A prefeitura de Bauru informou no sábado, 14, que não há casos confirmados de coronavírus na cidade, mas que a Secretaria de Saúde monitora 7 casos suspeitos. Informou também que a atualização oficial dos casos está sendo feita apenas pela assessoria de comunicação da prefeitura e não isoladamente por outros departamentos.

A prefeitura de Bauru anunciou este sábado, 14, a suspensão das aulas municipais e de eventos públicos e particulares para mais de 500 pessoas. A suspensão das aulas será total a partir do dia 23 de março, mas entre os dias 16 e 20 não serão contabilizadas faltas.

O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo informou que ficarão suspensas a partir de segunda-feira, 16, todas as aulas (teóricas, laboratoriais, clínicas e estágios em instituições conveniadas), pesquisas clínicas e outros atendimentos clínicos por estudantes de graduação e pós-graduação (mestrado, doutorado, especialização, residência – com exceção de residentes médicos e enfermeiros -, prática profissionalizante e difusão). As cirurgias eletivas já agendadas serão reagendadas, assim como os atendimentos ambulatoriais.

A Superintendência do HRAC também esclarece que está mantido o expediente interno para servidores técnico-administrativos e profissionais da saúde. Os casos de anomalias craniofaciais que necessitarem de internação hospitalar para tratamento especializado serão atendidos por servidores docentes e técnico-administrativos.

BORACEIA

Boraceia não possui nenhum caso de Coronavírus, mas diante do decreto do governador do Estado, a cidade informou que nesta segunda-feira, 16 de março, o Prefeito, o Vice -Prefeito, a Câmara de Vereadores e os Diretores de Educação, Saúde, Esporte, Cultura, CCI, Projetos Espaço Amigo, Criança Feliz e a Assistência Social se reunirão novamente para definir quais providências deverão ser tomadas ao enfrentamento do CORONAVÍRUS.

Os alunos que apresentarem qualquer sintoma de gripe, não deverão comparecer nas escolas e nem nas creches, esses não ficarão com falta. Possivelmente seguiremos a estratégia adotada pelo Governo do Estado.

PEDERNEIRAS

Pederneiras não possui nenhum caso de Coronavírus, mas diante do decreto do governador do Estado de SP suspendendo as aulas, na próxima semana nas escolas públicas do nosso município o foco será em orientações e tempo para os pais se organizarem. Os alunos que não comparecerem às aulas entre os dias 16 e 20, não ficarão com falta.

A partir do dia 23/03, suspenderemos as aulas por tempo indeterminado e a situação será avaliada continuamente.

Na próxima segunda-feira, já está marcada uma reunião entre o prefeito, o presidente da Câmara e os secretários da Saúde e da Educação para definição de outras diretrizes, inclusive em relação às creches.

BARRA BONITA

A prefeitura cancelou os eventos em comemoração aos 137 anos da cidade. As atividades começariam neste domingo,15 com a Copa Interior de Triathlon e depois com a realização de vários shows nos dias 19, 20, 21 e 22. Nos próximos dias as escolas municipais também terão as aulas suspensas. Os pais serão informados do funcionamento da medida.

MACATUBA

Macatuba informa que trabalha para o enfrentamento do novo coronavírus e que por enquanto não tem registro de nenhum caso suspeito ou confirmado na cidade. Está agendada para a manhã da próxima segunda-feira uma reunião com secretários de governo para avaliar as medidas que serão tomadas nos próximos dias. Na segunda-feira, 16 de março, as escolas e creches funcionam normalmente, porém as faltas não serão computadas para os alunos.

A Saúde suspendeu a partir de segunda-feira as viagens para São Paulo e manteve as de Bauru. Os profissionais da Santa Casa, a equipe municipal de saúde e os diretores das escolas municipais já passaram por capacitação. Na próxima quinta-feira, o treinamento será para os servidores do Almoxarifado Municipal. Para os demais departamentos as datas de treinamento e orientação serão divulgadas na segunda-feira

É importante que os moradores que apresentarem quadro de febre alta, tosse e dificuldade de respirar procurem atendimento médico nas unidades de saúde ou no Pronto-Socorro.

DOIS CÓRREGOS

Escolas de Dois Córregos manterão aulas normalmente amanhã (16). Diretoras re reunirão com prefeito Ruy Favaro e demais membros da administração pública para decidirem as providências à serem tomadas.

BARIRI

A cidade confirmou um caso suspeito na noite do domingo, 15. Um idoso de 77 anos está isolado, em estado grave.

Ele teria tido contato com outro paciente do Hospital Amaral Carvalho, em Jaú.

RIBEIRÃO BONITO

A cidade de Ribeirão Bonito não registra nenhum caso confirmado de coronavírus, porém há caso suspeito, estando então apenas em Estado de Alerta.

Até o dia 19 de março de 2020, as aulas são facultativas. A partir do dia 20 de março as aulas estão suspensas. A orientação é evitar a aglomeração de pessoas, locais fechados e a ida desnecessária ao Pronto Socorro, que deve ser procurado apenas em situações realmente de emergência.

As Fatecs param na segunda (16). As Etecs na terça (17).

Torrinha, Bocaina, Dourado, Itapuí, Ribeirão Bonito, Igaraçu do Tietê, Lençóis Paulista e Bariri devem anunciar medidas na segunda-feira (16).

Na região, segundo o último balanço divulgado na sexta-feira (13), são 12 casos suspeitos, sendo:

Bauru: 4 casos

Botucatu: 2 casos

Assis: 2 casos

Santa Cruz do Rio Pardo: 2 casos

Ibirarema: 1 caso

Marília: 1 caso

Fonte: G1 Bauru e Marília