Casos de Covid-19 em Bariri saltam de 13 para 74 em junho

O primeiro caso foi registrado no dia 27 de março – Divulgação

O município de Bariri havia registrado até o dia 31 de maio 13 casos positivos do novo coronavírus (Covid-19) relacionados a moradores do município. Até o fechamento desta edição, os casos da doença saltaram para 74 casos (crescimento de 470%).

Nesta semana o Candeia fez um levantamento do histórico da Covid-19 em Bariri (confira no gráfico). O primeiro caso foi registrado no dia 27 de março. Um homem de 37 anos chegou a ser internado no Hospital Estadual de Bauru, mas melhorou e teve alta.

O segundo registro positivo da Covid-19 foi em 13 de abril: um homem de 64 anos. O próximo caso confirmado foi em 7 de maio.

Até o dia 13 de maio Bariri contabilizava seis moradores com a doença. Até então as informações eram repassadas para a imprensa pelo interventor da Santa Casa de Bariri, Marco Antonio Gallo.

A partir de 14 de maio os dados ficaram sob a responsabilidade do ambulatório criado especificamente para a Covid-19 em Bariri, no Centro de Saúde. Os boletins passaram a ser emitidos diariamente à imprensa local, reunindo casos confirmados e suspeitos, faixa etária das pessoas, testes negativos, entre outras informações.

De 14 de maio até o fim de maio os casos positivos passaram de sete para 13. No mesmo período os casos suspeitos descartados foram de 32 para 63 e os recuperados passaram de dois para 10. Vale informar que os dados são cumulativos (somados) dia a dia.

O primeiro óbito relacionado ao novo coronavírus ocorreu em 16 de maio. Na ocasião, morreu um homem com idade entre 80 e 89 anos de idade.

Verificando o período de 1º de junho até anteontem, dia 25, os casos positivos saltaram de 13 para 74. As pessoas que se recuperaram da doença eram nove e chegaram a 51. Os exames descartados saltaram de 63 para 324 durante o mês de junho.

Por volta das 21h de segunda-feira (22) um morador de Bariri na faixa de 30 a 40 anos morreu em decorrência da Covid-19.

O paciente estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Bauru.

Além do aumento do número de casos de Covid-19 pelo maior contato entre as pessoas infectadas, o crescimento a partir de junho ocorreu também pela maior rapidez na realização de testes e a testagem em profissionais da saúde e da segurança pública, por exemplo.

Casos da Covid-19 em Bariri*

Mês Positivos Curados Óbitos

Março 1 0 0

Abril 2 0 0

Maio 13 10 1

Junho** 74 51 2

* Os dados são cumulativos, ou seja, somados dia a dia

** De 1º de junho a 25 de junho

Fonte: Reportagem local