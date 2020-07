Cartório de Bariri orienta sobre registro de óbitos por Covid-19

Os documentos para registro são repassados por foto e/ou imagem, através de e-mail ou whatsapp. O cartório providencia a certidão de óbito e envia on line – Reprodução/Google Maps

A oficial cartorária Samile Aparecida De Oliveira Souza, do Cartório de Registro Cívil em Bariri, divulgou orientações de procedimentos para o registro de óbito por Covid-19.

Segundo ela, devido ao isolamento social provocado pelo pandemia, as informações devem ser repassadas ao cartório através de telefone, WhatsApp e/ou e-mail.

Ela diz que como os óbitos estavam sendo divulgados de imediato pelos órgãos oficiais da Saúde de Bariri, as informações eram repassadas ao cartório por eles. Com o decreto que estende o prazo de divulgação para dez dias, as informações agora devem ser dadas por familiares.

Os documentos para registro são repassados por foto e/ou imagem, através de e-mail ou whatsapp. O cartório providencia a certidão de óbito e envia on line. Depois de 15 dias, os familiares podem ir até o local buscar o documento original. Tudo para evitar o contágio direto durante o período da quarentena.

Maiores informações com Samile, através do telefone (14) 3662-3399.