Campanha de vacinação contra a gripe termina nesta terça-feira

Em Bariri são dois postos de vacinação: Centro de Diagnose, na região central, e PSF 2, nos altos da cidade – Arquivo/Candeia

Amanhã, 30, termina a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe H1N1, em todo o País. A terceira e última fase teve início no dia 11 de maio, com prioridade aos grupos formados por pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, professores e pessoas de 55 a 59 anos de idade.

Em Bariri, são dois postos de vacinação: Centro de Diagnose Dr. José Dorly Borges e Programa Saúde da Família Nassima Bussada Romero (PSF 2). Horário de atendimento é das 7h às 17h.

A enfermeira do Centro de Diagnose e Especialidades, Neusiely Podanoschi Giuliangeli, diz que o estoque de vacinas está normalizado e que as doses são suficientes para imunizar remanescentes de todas as etapas.

Após o término da Campanha, o setor de Saúde vai fazer balanço da vacinação em Bariri. A meta inicial do Ministério da Saúde é imunizar 90% dos grupos prioritários em todo o território nacional.

A vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, está auxiliando os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde.