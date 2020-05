Baririense curado da Covid-19 morre de parada cardíaca

Aposentado morreu um mês após fim do período de quarentena – Robertinho Coletta/Candeia

Morreu às 23h de sábado, dia 16, o aposentado baririense de 64 anos que conseguiu se curar da Covid-19. No dia 27 de abril ele contou ao Candeia como enfrentou a doença, matéria que foi publicada na edição de 2 de maio.

Pelo fato de ter contraído o novo coronavírus, houve questionamentos junto a familiares se a causa da morte não estaria relacionada a essa doença.

O aposentado passou mal na manhã do sábado, dia 16, e foi levado à Santa Casa de Bariri. Às 23h do mesmo dia veio a óbito. Segundo a certidão de óbito, as causas foram choque cardiogênico e taquicardia supraventricular, ou seja, parada cardíaca.

Familiares relatam que ele tinha comorbidades, como enfisema pulmonar e refluxos. Também já havia sofrido três infartos. Pelo que ouvem falar da doença, imaginavam que o aposentado poderia não sobreviver.

Como havia testado positivo para a Covid-19, o homem ficou na Santa Casa durante a madrugada e foi sepultado no cemitério de Bariri na manhã do domingo, dia 17, sem velório.

Mesmo que ele não tenha morrido por causa do novo coronavírus, a orientação é que o caixão fosse lacrado e o sepultamento fosse realizado o mais rápido possível, sem a presença de familiares e amigos.

Segundo a enfermeira Marina Prearo, do ambulatório criado especificamente para a Covid-19, o aposentado foi internado no dia 3 de abril. A quarentena seguiu até o dia 16 de abril. A morte ocorreu exato um mês depois.

Marina relata que o caso do homem de 64 anos não foi contabilizado na estatística como morte por Covid-19.

1º óbito

O primeiro óbito de morador de Bariri com Covid-19 ocorreu no sábado, dia 16. Trata-se de um homem com idade entre 80 e 89 anos.

Segundo o Comitê de Combate ao Coronavírus do município, o paciente era um dos casos positivos do novo coronavírus (Covid-19) no município.

O boletim divulgado afirma que ele havia sido transferido para hospital em Jaú, onde há dez dias estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).