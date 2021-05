Bariri vacina pessoas com Síndrome de Down

Imunização começa nesta segunda-feira (10), a partir das 13h – Arquivo/Candeia

A partir das 13h desta segunda-feira (10) o município de Bariri inicia a vacinação de pessoas com Síndrome de Down (trissomia do cromossomo 21) com 18 anos ou mais.

A imunização é feita no Clube da Melhor Idade.

É preciso apresentar relatório médico com CID e levar CPF e cartão SUS.